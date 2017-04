Balinese christelijke kunst in Zwolle

In Semarang, tijdens zijn studie aan de kunstacademie, kwam Nyoman Darsane voor het eerst in aanraking met het christelijk geloof. De hindoe, afkomstig van Bali, kreeg een Bijbel van het Leger des Heils. Zijn bekering en doop korte tijd later veroorzaakten een breuk tussen hem en zijn familie.

Inmiddels maakt de in 1939 geboren Darsane al jaren Balinese christelijke kunst. Een deel daarvan is sinds dinsdag tentoongesteld in de Grote Kerk te Zwolle.

Bracht Darsane eerst nog traditioneel westerse Bijbelse figuren in een Balinese omgeving, in zijn latere werk interpreteert hij Bijbelse thema’s in de hindoestaanse context, vertelde Huub Lems –namens de stichting Zendingserfgoed de organisator– dinsdag tijdens de openingsplechtigheid.

„Wie Bali zegt, zegt hindoe”, aldus Lems. „Andere religies zijn nog maar mondjesmaat vertegenwoordigd.” De islam en het christendom kregen nooit voet aan de grond in dit deel van Indonesië, het land met de meeste moslims ter wereld. Wel ontstond er in de jaren vijftig van de vorige eeuw een christelijke kunststroom, waarbij de vraag wie en wat er afgebeeld mocht worden en in welke context een heet hangijzer werd.

Darsane ontwikkelde zich in deze periode tot „een heel divers en gevierd kunstenaar”, aldus Lems. Hij is schilder, architect, danser en gamelanspeler. Lems: „Hij ontwierp de architectuur van de Balinese vormentaal voor kerkgebouwen, danste een nieuwe liturgie, maakte wayang-poppenspelen met Bijbelse figuren en hij schilderde en ontwierp batiks waarin het christendom als bevrijdende godsdienst en het cyclische geloof van de Balinese hindoecultuur met elkaar in gesprek gaan.”

Interpretatie

Hiermee heeft hij een nieuwe Balinese interpretatie van de Bijbelse thema’s gegeven, stelde de conservator.

De aquarellen, pentekeningen en batiks van Darsane zijn tot en met 24 april te zien in de Grote Kerk in Zwolle. De werken in de expositie zijn tevens te koop.