Augustinus over Stille Zaterdag

„Christus kon door de korte tijd van Zijn dood ons verlossen van onze eeuwige dood. Hij Die niet alleen lichaam en menselijke ziel was, maar Die als eniggeboren Zoon van God tegelijk God, ziel en lichaam was.

Hij immers Die is neergedaald naar de onderste delen van de aarde, is Dezelfde als Hij Die hoog boven alle hemelen is opgestegen. Dit zou iemand die alleen mens was niet hebben kunnen doen.

Laten wij dus gerust jubelen en ons verheugen dat Hij, Die zelfs toen Hij gedood was nog zegevierde over Zijn vijanden, ons door Zijn dood verlost heeft. Door Zijn dood heeft Hij immers de dood gedood en ons voor eeuwig uit diens klauwen bevrijd, en opgestegen in de hoge heeft Hij gevangenen als buit meegevoerd.”

Aurelius Augustinus (354-430), preek op eerste paasdag