Een initiatiefgroep die de digitalisering van kerkelijke archieven ondersteunt, vraagt hulp bij het opzetten en controleren van het digitale handboek Kerkelijk Informatiebeheer.

Via de website kerkelijkinformatiebeheer.nl is een conceptversie van het handboek in te zien en te becommentariëren. Voor het vullen en onderhouden van het handboek zijn echter vrijwilligers nodig, aldus de initiatiefgroep deze week in een mailing aan kerken en andere betrokkenen.