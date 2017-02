Anglicaanse Kerk laat kathedralen desnoods failliet gaan

De Kerk van Engeland zal kathedralen geen financiële steun bieden als ze dreigen failliet te gaan. Dat heeft Justin Welby, de aartsbisschop van Canterbury, onlangs gezegd.

De leider van de Anglicaanse Kerk noemde het dreigende bankroet van Guildford Cathedral als voorbeeld. De toekomst van het kerkgebouw staat op het spel omdat de gemeenteraad bouwplannen van de diocees heeft afgekeurd. Die wil 134 appartementen bouwen op grond van de kerk. Veel mensen in Guildford zijn echter bang dat de huizen te hoog worden en dat er te veel groen in de stad verdwijnt.

De bisschop Guildford, Andrew Watson, stelde zondag in de Britse krant The Telegraph dat de bouw van de huizen noodzakelijk is voor het voortbestaan van de kathedraal. De kerk maakt zo’n 100.000 euro per jaar verlies. De kathedraal trekt met 90.000 bezoekers per jaar minder mensen dan andere kathedralen in het land. De kerk, die in 1961 werd voltooid, is relatief jong.

Volgens Welby zijn kathedralen niet te groot om „om te vallen.” Ze zijn onafhankelijk binnen de Church of England, dus ze kunnen volgens de kerkleider geen geldelijke steun verwachten. „Er zijn natuurlijk manieren om hulp en advies te bieden, maar het is zeer onwaarschijnlijk dat een ander deel van de kerk zal inspringen om een plan dat niet doorgaat financieel te compenseren .”

De toekomst van Guildford Cathedral ligt in handen van de gemeenteraad, aldus Welby. Hij wees erop dat de kathedraal boven op een heuvel ligt, zonder huizen eromheen. „Kathedralen zijn echter levende gebouwen, die mensen welkom heten om binnen te komen. Middeleeuwse kathedralen zijn vaak omringd door huizen, zoals in Lincoln of York.”