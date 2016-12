Advent: er staat iets te gebeuren

In een serie berichten op Instagram stond het Reformatorisch Dagblad de afgelopen vier weken stil bij advent. Alle afleveringen van de serie zijn hier gebundeld.

Advent

1. Verhoog!

Verhoog! Opstaan! Hoog bezoek. De Koning komt eraan. En als de Koning komt, blijf je niet op je stoel zitten. Met Kerst komt Jezus vanuit de hemel naar de aarde. Niet bang zijn, zegt een engel tegen de herders die op hun schapen passen in de weilanden rond Bethlehem. De Redder van de wereld is geboren. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde. De Koning komt eraan. Maar het is wel een Koning die straks, om de zonden van de mensen, “verhoogd” zal worden… aan een kruis!

Lezen: Psalm 24, Psalm 25, Romeinen 13:11-14

2. Koning

In de vier Adventsweken bereiden we ons voor op de geboorte van een Koning. Jezus is geen aardse Koning, maar de Koning der ere, zegt de Bijbel. Een hemelse Koning dus, Die heil brengt op aarde. Dat wil eigenlijk zeggen dat Hij weer heel maakt wat kapot is gegaan door de zonde. Door straks op Goede Vrijdag Zijn leven te geven aan het kruis en met Pasen op te staan uit de dood, krijgt Hij van God de macht over alles in de wereld. Het Kerstkind in de kribbe is de Paaskoning die regeert. Niet vanaf een troon, maar vanaf het kruis.

3. Juich!

Adventstijd is een tijd van wachten. Van inkeer, dat ook. Vooral vroeger lag de nadruk in de Adventsweken sterk op het overdenken van je zonden. Want we zijn het niet waard dat God naar ons omkijkt en Zijn Zoon, Jezus Christus, naar de aarde stuurt. Toch is Advent niet alleen een tijd van inkeer. Het is niet minder een periode waarin je blij mag zijn. Juich!, want de Heiland der wereld komt. Dat betekent dat Hij als Heiland, voor iedereen die in Hem gelooft, weer heel maakt wat gebroken is. beeld RD, Henk Visscher

Lezen: Mattheüs 21:1-9

4. Heilig

Jezus wordt geboren als Kind. Maar toch is Hij de Koning. Messias, Vredevorst. Maar het gaat wel om een vrede die niet vanzelfsprekend is. Wie dat denkt, beseft niet dat deze Koning heilig is. Heilig betekent dat Hij niet zomaar een Koning is. Zijn koninkrijk is niet van deze wereld. Het is een hemels rijk. De vrede die Hij brengt voor al degenen die in Hem geloven, wordt fel bestreden. Uiteindelijk wordt deze Koning een Kruiskoning. “Koning der Joden”, laat Pilatus boven Zijn kruis schrijven. En daarmee wordt de Romeinse stadhouder ongewild profeet.

Lezen: Jesaja 30:19-30, Lukas 21:25-33

5. Zachtmoedig

Zachtmoedig. Dat is een ouderwets woord dat we tegenwoordig eigenlijk niet meer gebruiken. Geduldig, is dat een goede vertaling? Ja, een zachtmoedig mens is ook geduldig. Maar toch betekent het woord “zachtmoedig” meer dan alleen geduldig. Jezus Zelf roept later in Zijn prediking mensen op tot Hem te komen omdat de last die Hij oplegt, licht is en het juk dat Hij oplegt zacht is. Het maakt mensen niet kapot, maar het heelt mensen.

Lezen: Romeinen 15:4-13

6. Barmhartig

Jezus is een barmhartige Koning. Waaruit dat blijkt? Uit het feit dat Hij de engelen niet aanneemt, maar de nakomelingen van Abraham. Voor de engelen zou Hij niet hebben hoeven lijden en sterven. En toch kiest Jezus niet voor die engelen, maar voor de nakomelingen van Abraham. God kiest voor zondige mensen, niet voor zondeloze engelen. Mensen die steeds weer tégen God kiezen en vóór zichzelf. “Waarlijk”, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief erbij. “Amen”, betekent dat. Het is waar en het is zeker.

Lezen: Hebreeën 2

7. Heiland

Heiland. Een ouderwetse benaming, denk je misschien. En toch is het één van de mooiste Namen die Jezus heeft. Hij maakt wat kapot is weer heel. Hij spreekt recht waar onrecht heerst. Brengt gerechtigheid waar ongerechtigheid al het goede heeft overwoekerd. Hij geneest wat ziek is, troost wie verdriet heeft. Johannes de Doper laat aan Hem vragen of Hij het nu is Die komen zou of dat we moeten wachten op een ander. Jezus antwoordt dat Johannes maar moet kijken naar Zijn werken als Heiland. Dan is de vraag stellen haar beantwoorden.

Lezen: Mattheüs 11:2-10

8. Schepper

De geboorte van Jezus heeft alles te maken met de schepping. Vooral met de schepping van de eerste mens, Adam. Die werd genomen uit de aarde. Maar door de zonde werd diezelfde aarde ook de plaats waarin zijn lichaam te rusten gelegd werd en tot stof verging. Het lichaam van Jezus wordt na de kruisiging ook in een graf gelegd. Maar het vergaat niet. Ten derde dage staat Hij op uit de dood.

Lezen: Kolossensen 1:15-23

9. Trooster

Trooster. Nog een Naam voor Jezus. Trooster van Zijn volk. En dat volk is Israël. Het volk dat God heeft uitgekozen uit alle volkeren van de wereld. Niet omdat ze zo goed zijn, of godsdienstig. Integendeel. De Bijbel staat vol met waarschuwingen tegen het afdwalen van Israël. Maar ze luisteren zo vaak niet. En toch blijft God met ontferming bewogen over Zijn volk. En over Zijn wereld. Omdat Hij niet wil dat iemand verloren gaat, maar dat ze allen tot bekering komen.

Lezen: Jesaja 40:1-11

10. Wildernis

Met Kerst vieren en gedenken we dat God Mens werd door de geboorte van het Kind Jezus. Maar voor het zover is, zijn er de vier Adventsweken. Want de weg moet gebaand worden voor de komst van God naar de aarde. Er staat iets te gebeuren, wil Advent zeggen. Er komt Iemand naar ons toe. Het is God Zelf in de gedaante van een Kind. Maar in de wildernis van het zondige mensenbestaan moet wel een weg voor Hem worden gebaand.

Lezen: Jesaja 45:8-17

11. Haast

Maria heeft haast. De moeder van Jezus hoort van de engel dat er een Kind uit haar geboren zal worden. Jezus moet ze Hem noemen. Hij zal de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En haar nicht, Elisabeth, is inmiddels al zes maanden zwanger van een zoon, vertelt de engel haar. Maria pakt snel haar spullen en reist naar de plaats waar Zacharias en Elisabeth wonen. Straks, als Jezus geboren is, hebben ook de herders haast om het Kind dat Koning is te aanbidden. Kerstfeest duldt geen getreuzel. beeld Sjaak Verboom #advent #haast

Lezen: Lukas 1:39-45

12. Krachtig

Gods vredesplan met de wereld heeft haast. Maar het is ook een krachtig plan, zingt Maria in haar Lofzang. God gaat alle menselijke hoogmoed voorbij en zendt Zijn engel naar Nazareth. Niet naar een paleis of een kasteel, maar naar een gewoon rijtjeshuis, zouden wij tegenwoordig zeggen. Kerst is het feest waarin alles wordt omgekeerd. Machtigen worden van de tronen getrokken, nederigen worden verhoogd, hongerigen krijgen meer eten dan ze op kunnen en rijken hebben het nakijken. Gods kracht zoekt het zwakke.

Lezen: Lukas 1:46-56