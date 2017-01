Aantal Messiasbelijders niet eerder zo groot

Het aantal Messiasbelijdende Joden in Israël en daarbuiten is nog nooit zo groot geweest als op dit moment.

Dat zei Victor Kalisher, directeur van het Israëlisch Bijbelgenootschap, woensdagavond in Ede voor zo’n tachtig belangstellenden. Stichting Steun Messiasbelijdende Joden organiseert deze week drie avonden waarop Victor Kalisher spreekt.

In alle geledingen van de Israëlische maatschappij zijn tegenwoordig Messiasbelijdende Joden te vinden, zei Kalisher. „In Israël is een geopende deur voor de verspreiding van Gods Woord en voor het werk van de Bible Society. Een groeiend aantal Joden in Israël en daarbuiten ontdekt dat de ware vrede, de sjalom, in Jezus Christus te vinden is. De terugkeer van het Joodse volk naar het land Israël en het erkennen van Jezus als de Messias zijn de sprekende bewijzen dat God de profetische voorzeggingen in vervulling doet gaan.”

Hoewel de terugkeer van zo veel Joden naar Israël zich voor aller oog afspeelt, ziet niet iedereen hierin de vervulling van Bijbelse profetieën, constateerde de directeur van het Bijbelgenootschap. Volgens hem is deze verblindheid te vergelijken met die van de Joden ten tijde van Jezus’ om- wandeling op aarde. „Ondanks de wonderen en de vele Bijbelse profetieën die met Jezus’ komst in vervulling gingen, kon het Joodse volk in Christus niet de beloofde Messias herkennen. Destijds was er Goddelijke openbaring voor nodig om Jezus als de Christus te erkennen en te belijden.”

Volgens Kalisher valt de blinde vlek van de christelijke kerk voor Israël en het Joodse volk te vergelijken met de verblindheid van het Joodse volk voor de Messias. „Velen zijn blind voor het feit dat met de terugkeer van de Joden naar Israël Bijbelse profetieën in vervulling gaan.”

Kalisher ziet in het toenemende aantal Messiasbelijdende Joden nog een andere vervulling van Bijbelse profetieën. „God beloofde niet alleen de terugkeer uit de volkeren naar Israël, maar ook het nieuwe verbond. In Jeremia 31 wordt al over het nieuwe verbond en het geven van een nieuw hart gesproken, nog voordat er een christelijke kerk bestond.”

De Bijbeluitgave met onderlinge verwijzingen naar de Messiaans teksten, een uitgave van het Israëlische Bijbelgenootschap in Israël, blijkt in een behoefte te voorzien. Ook premier Netanyahu kreeg een exemplaar cadeau. Het Israëlisch Bijbelgenootschap wil nu een Hebreeuwse Bijbel met annotaties uitgeven.

Kalisher vindt zo’n Hebreeuwse Bijbel noodzakelijk. „Het feit dat de meeste Israëliërs in Israël tegenwoordig het moderne Hebreeuws (Ivriet) spreken en verstaan, wil nog niet zeggen dat zij het oude Bijbelse Hebreeuws begrijpen.”

Volgens Kalisher kunnen de Israëliërs vele mooie en interessante zaken in de rabbijnse uitleg tegenkomen, maar waar het over verwijzingen naar de Messias gaat, schieten de rabbijnen tekort.

De Bible Society in Israël heeft op haar website een Hebreeuwse Bijbel geplaatst met veel uitleg en commentaar. Kalisher: „Duizenden bezoekers over heel de wereld gebruikten deze website voor bestudering van de Bijbel.”

