17.000 reacties op besluit over kerk en basisadministratie

De consultatie die de overheid recent heeft gehouden over het besluit om geen gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie aan kerken meer te verstrekken, heeft meer dan 17.000 reacties opgeleverd. Dat meldt rkk.nl, de officiële website van de Rooms-Katholieke Kerk.

In een motie die was ingediend door D66 in december 2015 verzocht de Tweede Kamer de minister van Binnenlandse Zaken om de verstrekking van persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) stop te zetten.

Sinds 1 maart vorig jaar verstrekt de overheid geen informatie vanuit de gemeentelijke basisadministratie meer aan kerken en andere religieuze gemeenschappen. Tot die tijd werden verhuis- en overlijdensberichten van mensen uit kerken die waren aangesloten bij de SILA automatisch aan de betrokken kerken doorgegeven.

De stopzetting leidde tot grote verontwaardiging in kerken. „Het besluit voelt aan als een koude douche voor levendige gemeenschappen die naast het met elkaar vieren van het geloof ook een duidelijke rol in de samenleving hebben, namelijk het ondersteunen van de vragende mens”, aldus een van de reacties.

Daniëlle Woestenberg, secretaris van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), spreekt van „een zorgelijke ontwikkeling.” „Met name oudere mensen zien de SILA als een soort basisvoorziening. Als ze verhuizen, kunnen ze nog steeds worden getraceerd. Maar ook mensen die aan ouderen hulp verlenen, hebben zich massaal laten horen.”

Volgens Woestenberg gaat het om een consultatie „met de meeste reacties ooit. Op de tweede plaats komt de consultatie over de zondagsrust, die leverde 8000 reacties op.”

Het CIO heeft naar aanleiding van de vele reacties minister Plasterk gevraagd om de oude SILA-systematiek te handhaven.