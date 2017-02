Welke boeken spraken u aan in 2016?

Welk boek heeft u in 2016 –afgezien van de Bijbel– het meest aangesproken? Deze oproep leverde een groot aantal reacties van lezers op.

Mintijteer, Esther Maria Magnis (Van Wijnen, 2016)

„Onderuitgezakt in de Franse zon begon ik afgelopen zomer in ”Mintijteer” en liet me meevoeren in een hunkerende zoektocht naar God te midden van rouw, pijn en leegte. Om diep in de kleine uurtjes onder een duizelingwekkende sterrenhemel de diepte van de mysterieuze titel te ervaren: ”En ook mij be-mint-Hij-teer...”

Jeannet de Jong, Soest

”Neem en lees. Augustinus’ Belijdenissen uitgelegd”, Evert Barten (Den Hertog, 2015)

„Ik zou het origineel moeten lezen, maar desondanks waardeer ik het dat Evert Barten Augustinus’ ”Belijdenissen” toegankelijk heeft gemaakt. Ik heb Bartens versie twee keer gelezen: telkens twee opeenvolgende hoofdstukken, waarbij het tweede hoofdstuk bij volgende lezing het eerste was. Ik moet zeggen: het kwam binnen. Voor 2017 wacht Bartens versie van Luthers Galatenbrief.”

Frans de Kok, Scheveningen

”Het ondiepe”, Nicholas Carr (Maven Publishing, 2011)

„Veelomvattend, informatief boek over het ontstaan van internet. Uiterst boeiend waar het de fysieke gevolgen voor je bovenkamer beschrijft, de zogenaamde paadjes in je hersenen. Kort na het lezen van dit boek schafte ik mijn eerste smartphone aan. Ik voelde binnen een paar dagen de concentratiepaadjes in mijn hersenpan dichtslibben en dacht geschokt aan Carr. Binnen vier weken was de smartphone de deur weer uit. Nee, ik wil níét (met Google) iets weten voordat ik het vraag. Ik wil zelf nadenken.”

C. Hoogerland

”Vrouw naar Gods hart”, Elisabeth George (Grace Publishing House, 2008)

„Dit boek sprak me aan omdat het inzicht geeft in wat God in de Bijbel zegt over hoe te staan in je huwelijk en gezin. Dit niet op een beschouwende manier, maar concreet wat betreft het dagelijkse leven. De schrijfster blijft dicht bij de Bijbelse (grond)tekst. Een boek dat mijns inziens zegen kan brengen!”

Barbara Kuipers-Kooistra, Scherpenzeel (Gld.)

”Chawa” van Tosca Lee (Kok, 2009)

„Chawa vertelt op zo’n intense manier over het leven in het paradijs, de zondeval en het leven na de zondeval dat je weet: het gaat over mij. Ik moet dagelijks keuzes maken tussen goed en kwaad, en in al die keuzes heb ik de Ene die Is nodig.”

Eveline Neeleman, Hendrik-Ido-Ambacht

”Mintijteer” van Esther Maria Magnis (Van Wijnen, 2016)

„Een boek dat echt ergens over gaat. Lijden, ziekte, dood en de grote waaromvragen komen voorbij. Weglopen en gevonden worden. God Die zwijgt en spreekt. Een boek vol pijn, worsteling en liefde. Het laat zien waar het echt om gaat in dit leven. En dat God altijd en overal op Zijn manier kan ingrijpen. Dat is in alle waaroms van het leven ook weer bemoedigend. Een boek dat rauwe vragen stelt en dat geen genoegen neemt met gemakkelijke antwoorden. „Gott braucht dich nicht. Eine Bekehrung.” Dat is het. Een roman uit het leven gegrepen.”

Riekie Schuurman-Hijmissen, Capelle aan den IJssel

”Lotgenoten”, Janwillem Blijdorp (Mes, 2010)

„Een mooi, indrukwekkend jeugdboek, vooral als je er over nadenkt. Want de moeder van Amber en de vader van Frank zijn gestorven. De problemen die Frank heeft zijn niet leuk. Maar door het broertje komt het goed.”

Jesse Brand, Werkendam

”Lege handen”, Femmie van Santen (Kok, 2013)

„Hoofdpersoon Valerie maakt iets ergs mee. Haar kindje wordt van de kraamafdeling van een ziekenhuis in Limburg gestolen. In dit boek lees je over de spannende zoektocht naar het kindje. Echt een aanrader!”

Loïs Brand, Werkendam

”Geurt uit de Betuwe”, verteld voor kinderen door Sarie van Ledden-Vis (Gebr. Koster, 2016)

„Geurt, met bijzondere genade bedeeld, is een eenvoudig kind des Heeren. Een prentenboek geschreven uit liefde voor ons nageslacht. Het mocht een goede ingang vinden in ons gezin. Enerzijds tot verwondering dat de Heere in deze donkere tijd van ”kijk-graag” en ”lees-moe” nog liefde, gelegenheid en genegenheid wil schenken om de daden des Heeren te verkondigen in een uitgave als deze. Anderzijds, opdat Zijn Naam eeuwig de ere mocht ontvangen!”

W. Verwoerd-Kerkhoff, Breukelen

”Tot in onze diepste diepten. Het evangelie ter harte nemen”, Simone Pacot (Carmelitana, 2006)

„Dit boek kwam voor mij als een geschenk! Ik noem het graag het feest van de herkenning. Ja, dat was het wel, maar ook dat er in de diepte van de moeite een begaanbare en een bevrijdende weg in het Evaneglie te vinden is.”

Arjen Verhoeven, Vlaardingen

”De wereldwijde vloed, mythe of oergeschiedenis van de mensheid?” en ”De stenen getuigen”, Tjarko Evenboer (Gideon, 2012 en 2016)

„”De wereldwijde vloed” is het beste boek van alle honderden boeken die ik de laatste tien jaar heb gelezen. Heel veel (Bijbelse) puzzelstukjes vielen tijdens het lezen op zijn plaats. Dit boek over de zondvloed komt wat mij betreft op de verplichte literatuurlijst voor iedere Nederlander. Prachtig dat Evenboer het thema uit ”De wereldwijde vloed” ook in de spannende thriller ”De stenen getuigen” heeft gegoten. Ik wilde het dikke boek in één keer uitlezen en had regelmatig de neiging om in de auto te stappen om de beschreven locaties te bezoeken. Aanbevolen!”

Pieter de Boer, Houten

”De geur van vrijheid”, Giuseppe Catozzella (De Geus, 2014)

„Dit is het verhaal van een Somalisch meisje met grote dromen en talenten, maar zij moet vluchten. Voor mij kregen de talloze verschrikkelijke berichten van verdrinkingen op de Middellandse Zee hierdoor een gezicht. In de krant blijven die berichten nog een beetje op afstand, maar dit meisje kan ik niet meer vergeten…”

Gerdiene Oudshoorn, Oud-Beijerland

”Lijden in Gods hand”, Christa Rosier (Voorhoeve, 2015)

„Toen ik afgelopen jaar door een diep dal ging heeft dit boek –met prachtige schilderijen geïllustreerd– veel voor me betekend. De schrijfster hielp mij om een weg te vinden in de duisternis van lijden, om God daarin te vinden en om Hem (opnieuw) te leren vertrouwen. Dit boek was een oase in de woestijn.”

Gerdiene Oudshoorn, Oud-Beijerland

”Keer om Europa, naar de bronnen”, dr. B. Wentsel (Boekscout, 2016)

„Het boek is geschreven vanuit bewogenheid met ons werelddeel. Op basis van tal van voorbeelden uit de Bijbelse tijd en uit de geschiedenis van Europa komt de schrijver tot de conclusie: om Europa te redden is een opwekking nodig en die begint met toegewijde bidders.”

Aart Fraanje, Den Haag

”Luther, een mens zoekt God”, dr. Herman J. Selderhuis (De Banier, 2015)

„Een monnik die worstelt met God en met de vraag ”Hoe krijg ik een genadig God?” De auteur brengt Luthers levensvraag in een vlot geschreven boek voor het voetlicht.”

H. Karels, Gouda

”Ik zal verborgen zijn”, Eline Rosenthart (Kok, 2015)

„Een ontroerende roman over een jonge Joodse vrouw, Hadassa, die in het verzet belandt, aangespoord door de tekst uit de Bijbel dat Esther koningin is geworden omdat God door haar hand het Joodse volk zal redden. Ze wordt geholpen door een jongeman, een voorbeeld van een christen die Joden tot jaloersheid verwekt.”

T. van den Berge-Kleinjan, Maarn

”Jezus onze bestemming”, Wilhelm Busch (Gideon, 2004)

„Wie aan dit boek kan komen moet het zeker kopen. Je leest het in één keer uit. Als je bang bent om Jezus echt te ontmoeten in je leven, moet je het niet lezen. Het veegt namelijk al je excuses waar je jezelf achter verschuilt om Hem niet te ontmoeten van tafel.”

Arie van den Berg, Hardinxveld-Giessendam

”Sprakeloos”, Elzi de Voogd (De Banier, 2016)

„In één adem las ik dit boek uit. Mijn eerste reactie: wanneer komt deel 2? Als moeder van een ernstig meervoudig beperkte zoon van bijna 5 jaar heb ik het boek met een lach en een traan gelezen. Zo veel herkenning en ook bemoediging!”

Mirjam Mol, Hendrik-Ido-Ambacht

”Vrouw zoekt God”, Lauren F. Winner (Kok, 2012)

„De schrijfster vertelt in dit egodocument haar zoektocht naar God. Ze heeft een joodse vader en een christelijke moeder, maar krijgt van beide geloven weinig mee. Wat mij aanspreekt in dit boek is de ongekunsteldheid van de auteur als het gaat over haar zoektocht naar het ware geloof. Niet gehinderd door enige kennis van dogma’s, regels en verschillende kerkverbanden, beschrijft ze haar teleurstelling en worsteling, maar ook haar intense vreugde als ze steeds dieper zicht krijgt op de persoon van de Zaligmaker.”

Loes Pols-Kanis, Leusden

”Verborgen teugel. Calvijn over Gods voorzienigheid en het kwaad in zijn preken over het boek Job”, Ton Ouwerkerk (Boekencentrum, 2016)

„In dit boek vinden we een heldere en gereformeerde uiteenzetting die mij zeer heeft vertroost en geestelijk verkwikt.”

Steven van Westreenen, Kesteren

Goede gesprekken over geloof, hoop en liefde, Kees van der Staaij (Prometheus, 2016)

„Verslag van tien ontmoetingen met mensen die ieder op zijn of haar eigen manier indruk op SGP’er Van der Staaij hebben gemaakt. Hij laat de mens zien achter de politicus en geeft er blijk van goed te kunnen luisteren naar zijn andersdenkende gesprekspartners, heeft begrip voor hun anders denken, zonder water bij de wijn te doen. Moedig zoals hij zich in vrijetijdskleding met een gulle lach op de kaft laat zien.”

A. Terreehorst, Ridderkerk

”Meditatief leven” dr. A. van Brummelen (Kok, 1987)

„De auteur laat zien hoe we tot echte (Bijbelse) overdenking kunnen komen; dat vraagt intense oefening; het leidt dan tot minder oppervlakkig leven. Alles om ons heen heeft een boodschap voor ons, maar hoe voorkomen we dat we daaraan voorbijleven?”

G. T. J. van Barneveld, Hardinxveld-Giessendam

”Korenaren uit de volle oogst”, J. C. Philpot (Gebr. Koster, 2010)

„Hoe vaak is dit dagboek naast de Bijbel al meer dan vijftig jaar voor mij geweest een Licht op mijn pad! Het verbond bij het lezen ook met anderen. Juist dit dagboek gaf vaak raad en uitkomst in alle omstandigheden van mijn leven. Het is elke keer weer nieuw.”

E. M. van den Hoven-de Koning, Alblasserdam

”Waanzee”, Robert Haasnoot (De Geus, 2000)

„Deze roman, die gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, had ik ooit al een keer eerder gelezen had en maakte toen veel indruk op mij. Nu herlezen naar aanleiding van een gebeurtenis op kerkelijk gebied, waarbij charismatische figuren zo’n grote invloed kunnen hebben, en niet altijd ten goede.”

C. Verheij, Ermelo

”Moderne wetenschap in de bijbel”, drs. Ben Hobrink (Gideon, 2010)

„Ik vond het boek in een kringloopwinkel en de titel sprak me aan. Het was een verademing om het te lezen. Dat er in de tijd van de Bijbel al zo veel kennis was, van God gegeven.”

Dicky Verhoeks, Zaltbommel

”The Power and the Glory”, Graham Greene (Penguin Books, 2003)

„Bijzonder goed geschreven boek uit 1940. Het schetst de sfeer van verval, beklemming, god-loosheid, en laaghangende lafheid. Greene weet de hoofdpersoon, een priester die zich eigenlijk uit zijn roeping gezondigd heeft, zelfs iets heldhaftigs te geven. Het gaat over de schijnbare afwezigheid van God, Die zich aandient in de gedaante van een loser.”

Kees Jansen, Rijssen

”De Nacht van de Biechtvader”, Tomas Halik (Boekencentrum, 2016)

„Een boek dat de nijpende, soms nihilistische vragen van de moderne tijd onder ogen ziet en daarop een begin van een antwoord wil formuleren, tastend in de weliswaar helder schijnende maar moeilijk te vatten katholiciteit van de christelijke traditie. Een boek met open antwoorden op soms gesloten vragen.”

Kees Jansen, Rijssen

”Vermist in Noord-Korea”, Jan Vermeer (Ark Media, in samenwerking met Open Doors, 2014)

„De auteur beschrijft het lijden van christenen en gewone burgers in Noord-Korea die in opstand komen tegen hun satanische leiders en hierom doodgemarteld worden. Open Doors is een organisatie die opkomt voor vervolgde christenen.”

Mevr. E. Smit, Doornspijk

”De weg der heiligmaking voorgesteld in negen predikatiën over Mattheus 5:47”, ds. B Smijtegelt (Oude Wijn, 2010)

„Er staat in Rom. 12:1-2: „En wordt deze wereld niet gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uw gemoeds, opdat gij moogt beproeven welke de goede en welbehagelijke en volmaakte wil van God is.” We willen zo graag heilig voor God leven en we missen alles, God kwijt, geprobeerd om het op te lossen, de weg verder, Jezus kwijt. Zo graag heilig voor God te leven, de zonden haten en vlieden. Dat was de reden om het boek van ds. Smijtegelt te lezen.”

W. Drenth-Kreijkes, Rijssen

