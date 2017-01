”Stromen van zegen” vertelt het levensverhaal van James Fraser

De naam van James O. Fraser is onlosmakelijk verbonden met de Lisu, een achtergestelde volksstam in China. Fraser (1886-1938) bracht voor het eerst het Evangelie onder hen, stelde hun taal op schrift en bad onophoudelijk voor hun bekering. Veel Lisu kwamen tot geloof.

Het boek ”Stromen van zegen” gaat over deze zendeling. Het verscheen bij De Banier, in samenwerking met Bonisa Zending, een stichting die onder meer werkt onder de Lisu. In het boek –gebaseerd op de beroemde levensbeschrijving van James’ dochter ”Als het regent in de bergen”– vertelt J. Kranendonk-Gijssen Frasers levensverhaal.

Als veelbelovend student en pianist wordt Fraser geraakt door de nood van miljoenen Chinezen. Hij geeft zijn carrière op en vertrekt op 22-jarige leeftijd naar Zuidwest-China. Daar voelt hij zich vooral aangetrokken door de Lisu, die in haast onbereikbare bergdorpen wonen. Elk hoofdstuk beschrijft gebeurtenissen uit zijn leven, afgewisseld met uitgebreide citaten uit zijn brieven. Indrukwekkend is zijn doorzettingsvermogen; hoewel hij ook eerlijk schrijft over zijn periodes van depressie en diepe eenzaamheid. Zijn gebedsleven houdt hem dicht bij God.

Het verhaal is wat anekdotisch van karakter, mede door het gebruik van de brieffragmenten. Maar het komt ook door het leven van James zelf: hij was nooit lang op één plek. ”Stromen van zegen” is een bijzonder waardevol en leerzaam boek over iemand die zijn hele leven gericht was op de wil van God en het heil van zijn medemens.

----

Boekgegevens

”Stromen van zegen, James Fraser, zendeling in China,” J. Kranendonk-Gijssen; uitg. De Banier (i.s.m. Bonisa Zending), Apeldoorn, 2016; ISBN 978 94 029 0113 9; 126 blz.; € 9,95.