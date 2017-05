Preken met tegenwoordigheid van de Geest

Een homiletisch leerboek met rake titel, rijpe structuur en een rijke inhoud. ”Ontvouwen” stimuleert tot verder nadenken vanwege de vragen die het oproept. Echter, wie meent dat hij alles al weet, kan dit boek beter niet lezen.

Enkele maanden geleden werd het boek ”Ontvouwen” met als ondertitel ”Protestantse prediking in de praktijk” gepresenteerd. De oudere predikanten die ik tijdens mijn tienerjaren hoorde, plachten nog wel het woord ontvouwen te gebruiken. Ze kondigden de tekst aan als „het Woord dat we in uw midden ontvouwen.” Wie daarbij denkt aan een papier dat je openvouwt, denkt daarbij aan een menselijk handelen. Langs die weg kom je tot de ontdekking van wat ”ingevouwen” reeds aanwezig was, zij het op het eerste gezicht verborgen. Maar wie bij dit werkwoord denkt aan het openbloeien van een bloem in de knop, weet dat dit ontvouwen iets is wat zich buiten ons om voltrekt. We staan erbij en kijken ernaar, om vervolgens de verwondering die ons ten deel viel te delen met anderen.

Beide aspecten van preek en prediking komen in dit boek naar voren. Dat het gewoon hard werken is – het ambachtelijke aspect, en dat we het niet in onze greep hebben. De prediking is een gebeuren waarin de drie-enige God tot ons komt en spreekt. De preek wordt pas tot prediking in het kader van de liturgie van de samengekomen gemeente. De auteurs verwijzen daarbij naar de ruimte waar de Geest werkt, de ”werkplaats van de Geest”.

Weloverwogen structuur

Het boek heeft een heldere, didactische structuur. Die lijkt me na rijp beraad te zijn gevonden om enerzijds het proces van preken te beschrijven in vier achtereenvolgende hoofdstukken: oriënteren, inzoomen, verwoorden en uitspreken. Anderzijds is deze structuur te zien in de hoofdstukindeling –denkend vanuit de zogenaamde homiletische driehoek: tekst, prediker, hoorder– waar in een driedeling thematisch het een en ander wordt weergegeven: cultuur (hoorders), theologie (tekst), spiritualiteit (prediker).

Aan het slot van ieder hoofdstuk volgen dan op deze drie onderdelen praktijkvoorbeelden en opdrachten. Het is ook wat dit betreft een echt leerboek. Aan sommige opdrachten of voorbeelden zullen lezers geen behoefte hebben. Bijvoorbeeld een opdracht om een popmuziek-kerkdienst van een themapreek te voorzien.

Waar ik dan weer wel behoefte aan had na het boek doorgenomen te hebben, is een dwarsdoorsnede als samenvatting van deze ”losse stukken” cultuur, theologie en spiritualiteit in ieder afzonderlijk hoofdstuk. Maar misschien is dat juist wat studenten moeten doen als ze zich de stof eigen maken.

Rijke inhoud

Er komt veel aan de orde in dit praktische boek. Mooi is dat als eerste stap in het preekproces ontvankelijkheid wordt genoemd, en in verband daarmee de praktijk van het luisteren (de praxis pietatis). Het luisteren heeft allereerst betrekking op wat de tekst te zeggen heeft, maar ook op wat ons innerlijk zegt in instemming en tegenspraak.

Zo krijgen we zicht op ”vriend” en ”vijand” in de tekst. Daarbij wordt de hele context meegenomen als een werkelijkheid waarin God Zijn aanspraak laat gelden. Het inleidend hoofdstuk geeft een beknopte weergave van de reformatorische visie op de prediking. Uitgangspunt daarbij is dat „God spreekt”, en dat is meer dan dat wij „God ter sprake” brengen. Er is aandacht voor het ambt en de daarmee verbonden representatiegedachte.

We krijgen de prediker in het oog als heraut, herder, leermeester, getuige en hoorder. De functies van de prediking als heilsbemiddeling, inwijding, geloofsonderricht en geloofverantwoording wijzen op de noodzakelijke variatie in type prediking. Drie uitstapjes (excursen) verrijken het geheel: over Aristoteles en het verhaal, Quintillianus en het betoog en het gebruik van voorbeelden. Trouwens, over het geheel genomen krijgen aspecten uit de retorica voldoende aandacht. Mooi is ook de aandacht voor het ”verwijlen”, voor de ”trage vragen van het leven” die niet met oneliners beantwoord kunnen worden.

De auteurs spreken van het sacramentele karakter van de prediking. Daarmee willen ze vooral duidelijk maken dat het geheim van de prediking de werkelijke aanwezigheid van Christus is. God spreekt in de tegenwoordige tijd, en het luisteren naar de prediking kan nooit vrijblijvend zijn.

Toch is het de vraag of de nauwe verbinding tussen prediking en sacrament, waarbij de prediking eigenlijk gezien wordt als sacrament, wel voldoende theologisch onderbouwd kan worden, zeker als de relatie gelegd wordt met de ontvankelijkheid om te horen van de hoorders. Juist wat de auteurs schrijven over het onderscheid tussen ”met” het Woord (cum verbo) en ”door” het Woord (per verbum) wijst een andere weg.

Metaforisch spreken?

Soms vind ik dat de auteur bij het spreken over preken te veel blijft hangen in taalfilosofie, taalspelen en bijbehorende hermeneutiek. Het is meer dan taal op zich kan doen: een andere wereld openen. Daarom acht ik het onjuist om de kracht van een verhaal en die van de prediking met elkaar te vergelijken. Met een verwijzing naar de regel van Psalm 27: „God is mijn rots, mijn heil, wie zou ik vrezen?” wordt gesteld: „Terwijl ik het zing, ben ik dan geborgen en veilig, en daarom onbevreesd en sterk in de Heer. Dat is metaforische kracht.” Gelukkig is dat veel meer dan metaforische kracht: de kracht van de Geest.

Ook de woorden uit Romeinen 6 over „met Hem begraven, door de doop in de dood” bergen meer dan metaforische kracht in zich. Ik wil best in rekening brengen dat dit boek bedoeld is voor de hele breedte van de Protestantse Kerk in Nederland, maar zeker onder het kopje ”theologie” vind ik dit onjuist. Dan zou je dit soort dingen eerder onder ”cultuur” bespreken, en vervolgens onder ”theologie” de eigen, unieke kracht van de woorden van de Schrift aan bod laten komen. Je kunt wel een en ander vergelijken met begrippen uit de taalwetenschappen, maar daarmee is het niet opgesloten in die wereld van de taal. Er opent zich juist meer dan een talige werkelijkheid!

De betekenis van het onderscheid tussen dit zogenaamde metaforisch spreken over het gezet worden in een andere werkelijkheid en wat de God in en met de Schrift doet, bleek onlangs nog weer in een artikel in een dagblad met de titel ”Wat Jezus kan, kunnen stervelingen ook” (Marjoleine de Vos, NRC 15 april 2017). Het gaat er dan om te laten zien: „Gewone mensen kunnen bewerkstelligen wat met Pasen gevierd wordt: dat het mogelijk is om opnieuw te beginnen.” Als de Schrift alleen metaforisch spreekt, zou dit standpunt goed verdedigd kunnen worden. Dat lijkt me ook niet wat de auteurs ten diepste willen.

Basisboek

Natuurlijk kun je aspecten aan-wijzen die niet ter sprake komen. Dat betreft met name de materiële homiletiek, het onderdeel van de homiletiek waar de inhoud centraal staat. Het boek gaat vooral over de fundamentele (theologische) en de formele (het proces van preken maken) homiletiek. Dan denk ik aan concrete aanwijzingen bij verschillende soorten (genres) stoffen en zeker aan een onderwerp als de Christusprediking vanuit het Oude en het Nieuwe Testament.

Maar misschien kan daarom dit boek het best getypeerd en gebruikt worden als een soort basisboek voor de colleges homi-letiek dat dienstbaar wil zijn aan het leren preken. Zo hebben de auteurs ons het „tot Uw dienst” aangeboden, en daarmee hebben ze aankomende predikers een goede dienst bewezen. Wie op een preekbed terechtkwam en in slaap gevallen is door dodelijke routinematigheid, neme ook dit boek ter hand om wakker geschud te worden. „Tegenwoordigheid van de Geest. Daar doen we het voor. Daar komen mensen voor. In dat geloof (s)preken wij.” Ten dienste daarvan hoop ik dat het boek zijn weg zal vinden.

Prof. dr. M. J. Kater

Boekgegevens

”Ontvouwen. Protestantse prediking in de praktijk”, Bert de Leede en Ciska Stark; uitg. Boekencentrum, Zoetermeer, 2017; ISBN 978 90 239 7013 2; 304 blz.; € 34,90.