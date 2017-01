Oproep: Welk boek sprak u het meest aan in 2016?

Op woensdag 22 februari verschijnt bij het Reformatorisch Dagblad een speciale bijlage over trends in de christelijke boekenwereld.

Voor een van de artikelen doen we een oproep aan onze lezers: „Welk boek heeft u in 2016 –afgezien van de Bijbel– het meest aangesproken en waarom?”

U mag maximaal twee bijdragen leveren. Als u kiest voor twee inzendingen dan dienen deze verdeeld te zijn over twee categorieën: fictie (roman, literatuur) en non-fictie (theologie, geschiedenis e.d.). Uw bijdrage(n) van maximaal 50 woorden met een actuele pasfoto kunt u tot 10 februari sturen naar cultuur@refdag.nl of naar Reformatorisch Dagblad, t.a.v. Boekenredactie, Postbus 670, 7300 AR Apeldoorn. De mooiste inzendingen worden in de krant en op de website gepubliceerd.

De inzenders van de drie origineelste bijdragen belonen we met een boek.