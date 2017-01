„Die lezen mogen eenzaam wezen.” Een selectie uit het aanbod aan nieuwe boeken in 2017.

Januari

Martin Luther en Johann Sebastian Bach. Twee grensverleggers, Govert Jan Bach (Rubinstein).

Luisterboek waarin de levens van de musicus in Luther en de theoloog in Bach worden belicht. Met veel muziekvoorbeelden. Inclusief 2 cd’s met de vier lutherse missen van Bach.

Februari

Zingend door de tijd, Jan Mul (Jongbloed).

Berijming van alle 150 psalmen in hedendaagse taal, te zingen op de Geneefse melodieën. De auteur is dichter.

Priesterlijk pastoraat, Nico van der Voet e.a. (Boekencentrum).

Praktische studie waarin aandacht wordt gegeven aan het priesterlijke element in het pastoraat.

Gereformeerd en hervormd kerkrecht, dr. D. de Vos (Brevier).

Studie waarin het gereformeerde en het hervormde kerkrecht op een vijftal punten met elkaar worden vergeleken: confessie, ambt, lidmaatschap, gemeente en vergaderingen. De auteur is farmaceut en houdt zich op academisch niveau bezig met het kerkrecht.

Luther. De Graphic Novel, Richard Melheim (Brevier).

Graphic novel (beeldverhaal) over Luther, met historisch correcte tekst. De illustraties zijn getekend door professionele graphicnovelartiesten.

In het land van de ja-knikkers, Frank Westerman (Querido Fosfor).

Bundel met reportages en vertellingen over het veranderende Nederland van de afgelopen 25 jaar.

Nootmuskaat, Willem Oosterbeek (Athenaeum).

Geschiedenis van „een klein en lelijk nootje” dat Nederland in de zeventiende eeuw tot wereldmacht verhief.

Hoe zwaar is licht?, Beatrice de Graaf en Alexander Rinnooy Kan (red.) (Balans).

Bundel waarin vooraanstaande wetenschappers vragen behandelen van gewone Nederlanders. Met bijdragen van onder anderen Robert Dijkgraaf en Marli Huijer.

De dood van Europa, Leon de Winter (Hollands Diep).

Roman over de vluchtelingenproblematiek in Europa. De „gevaarlijke cocktail van maatschappelijke onvrede en migratie” leidt tot grote problemen.

Maart

Legde ik mij neer in de hel, zie U bent daar, Margarete Kühnapfel (Groen).

Levensverhaal van een predikantsvrouw uit Oost-Pruissen die tijdens het naziregime lid was van de verboden Bekennende Kirche.

De tekenen der tijden, ds. Willem J. J. Glashouwer (Jongbloed).

Studie waarin ds. Glashouwer 52 ”tekenen der tijden” onderzoekt die in de Bijbel worden genoemd. Hij verbindt die met actuele gebeurtenissen, zoals de opkomst van de radicale islam. De auteur is emeritus predikant binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

Een lamp voor mijn voet, Liesbeth Labeur (Mozaïek/Cossee).

Getekende roman over een reformatorisch Zeeuws meisje dat kunstenaar wil worden. Het wereldbeeld waarmee ze is opgevoed kan ze niet vasthouden. De auteur is kunstenaar.

Reformatie.nu, A. J. Kunz en P. J. Vergunst (red.) (Boekencentrum).

Bundel met beschouwingen over de Reformatie. De auteurs zoeken naar mogelijkheden om de kern van de Hervorming na 500 jaar weer voor het voetlicht te brengen.

Rode papaver, Els Florijn (Mozaïek).

Roman, gebaseerd op een waargebeurd verhaal over de moed van twee verpleegsters in de Eerste Wereldoorlog.

Predestination and Preaching, P. Rouwendal (Summum).

Dissertatie over de wijze waarop de predestinatieleer van invloed is geweest op de prediking in de Geneefse theologie bij Calvijn, Beza, Diodati en Tronchin, F. Turretini en Pictet, van de Reformatie tot aan de verlichting.

Gods beloften in het persoonlijk leven, ds. C. Harinck (Den Hertog).

Studie op basis van de Schrift en werken van puriteinen en nadere reformatoren over Gods beloften. De auteur is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten.

Nu het ouderdomt. Scheerlicht over het leven van ds. A. Beens, Aad van Toor (De Banier).

Levensbeschrijving van de hervormde emeritus predikant A. Beens, die tevens zijn visie geeft op de kerkelijke gebeurtenissen van de afgelopen decennia. De auteur is redacteur bij het Reformatorisch Dagblad.

Reformatie vandaag. 500 jaar Hervorming in de context van het debat met Rome en nieuwe vormen van doperse radicaliteit, dr. Klaas van der Zwaag (Labarum Academic).

Kerkhistorische studie die de Reformatie plaatst in het kader van een tweevoudige strijd: enerzijds tegen de Rooms-Katholieke Kerk en anderzijds tegen vrije anabaptistische (doopsgezinde) en spiritualistische stromingen. De auteur is kerkredacteur bij het Reformatorisch Dagblad.

Nederlandse jihadisten, Edwin Bakker en Peter Grol (Hollands Diep).

Portretten van Nederlandse jongeren die een proces van radicalisering doormaakten. De auteurs (beiden terrorisme-expert) proberen de vraag te beantwoorden wat hun drijfveren zijn om mee te doen aan de jihad.

Wegen naar Wilders, Koen Damhuis (De Arbeiderspers).

Sociologisch portret van de veelkleurige achterban van de PVV op basis van interviews. De auteur bereidt een proefschrift voor over de kiezers van de PVV en van het Franse Front National.

Een paleis voor de doden, Herman Clerinx (Athenaeum).

Historische studie over beschavingen die zo’n 5000 jaar geleden hunebedden, dolmens en menhirs neerzetten in verschillende delen van Europa. De auteur is Vlaams wetenschapsjournalist.

Landschapspijn, Jantien de Boer (Atlas Contact).

Pleidooi voor terugkeer van biodiversiteit in het boerenland. De auteur, journalist en columnist bij de Leeuwarder Courant, probeert het gesprek over de toekomst van het platteland op gang te houden door de kloof tussen landbouwers en burgers te overbruggen.

Maarten Luther, Volker Leppin (Meulenhoff).

Biografie van de hervormer Maarten Luther. De auteur is theoloog en doceert kerkgeschiedenis aan de Eberhard Karls Universiteit in Tübingen.

April

Over de grens, Ineke Kraijo (Columbus).

Jeugdboek over het bombardement op Zierikzee in april 1917. Een verdwaalde Engelse piloot dropt per ongeluk zes bommen op het Zeeuwse stadje.

Luther in calvinistisch Nederland, Mirjam van Veen (Boekencentrum).

Kerkhistorische studie over de positie van de lutheranen in Nederland. De gereformeerden waardeerden Luther, maar bekritiseerden zijn volgelingen. De auteur is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de VU.

Een hemel zonder schroeven, Marieke van Meijeren (Mozaïek).

Roman over Maria, die door een misverstand in een psychiatrische kliniek terechtkomt.

In mijn gemeente ben ik thuis, Peter van Olst (De Banier).

Uitgave is voor jongeren die (doop)lid zijn van een kerkelijke gemeente, maar daar niet zelf voor hebben gekozen. Bedoeld om hen te helpen nadenken over de gemeente als hun thuis. Met gespreksvragen. De auteur is algemeen medewerker bij de Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG).

Voor niemand bang, Jannie Kranendonk (De Banier).

Jeugdboek over een van de belangrijkste voorlopers van de Reformatie: de Engelse bijbelvertaler John Wycliffe (1330-1384).

De eerste wereldtaal, Holger Gzella (Athenaeum).

Geschiedenis van het Aramees. In de wereldrijken van het oude Nabije Oosten was het Aramees de taal van de ambtenarij. Jezus sprak tijdens Zijn omwandeling op aarde een dialectvorm van deze taal.

Mazzel tov, Margot Vanderstraeten (Atlas Contact).

Vlaamse studente krijgt als huiswerkbegeleider toegang tot een gesloten orthodox-joods gezin in Antwerpen.

Thuis bij de vijand, Natascha van Weezel (Balans).

Journalistieke studie over de gespannen relatie tussen Joden en moslims in Nederland. De auteur is Joods.

Heilige ongeloof in Nederland, Ernst van den Hemel (AUP).

Kritische beschouwing over de erfenis van de jaren zestig. Religiewetenschapper Van den Hemel betoogt dat religie bepaald geen achterhaald idee is.

Protestanten, Alec Ryrie (Hollands Diep).

Geschiedenis van het protestantisme, met aandacht voor alle stromingen die wereldwijd zijn ontstaan. De auteur is hoogleraar kerkgeschiedenis aan de universiteit van Durham.

Los van God, Yvonne Zonderop (Prometheus).

Journalistieke studie over de wortels van de christelijke traditie in Nederland en de waarde ervan voor onze tijd.

Mei

Met hart en ziel geloven, dr. Jan Hoek en dr. Wim Verboom (Boekencentrum).

Theologische studie over bevinding. De auteurs, beiden theoloog, leggen uit wat bevinding is en hoe die in de dagelijkse (geloofs)praktijk vorm kan krijgen.

Gebroken leven, Ann Voskamp (Van Wijnen).

Praktisch-pastoraal boek over de vraag hoe we als christen kunnen leven tussen de scherven van ons bestaan. Voskamp, Canadees schrijfster, maakt duidelijk dat God juist door de gebrokenheid heen mensen wil gebruiken voor Zijn koninkrijk.

Zonder enige twijfel. De Nederlandse Geloofsbelijdenis, ds. A. Moerkerken (Den Hertog).

Uitleg van de Nederlandse Geloofsbelijdenis op basis van lidmatencatechisaties gehouden in Gouda en Nieuw-Beijerland. De auteur is emeritus predikant van de Gereformeerde Gemeenten en rector van de Theologische School in Rotterdam.

Katholiek vandaag, dr. W. van Vlastuin (Labarum Academic).

Doordenking van het begrip katholiciteit in de Vroege Kerk en de gereformeerde traditie, getoetst aan Bijbelse noties. Tweede deel in de serie ”Theologische thema’s”. De auteur is rector van het Hersteld Hervormd Seminarie.

Het huwelijk, een paradijsbloem, ds. J. A. Weststrate (De Banier).

In dit boek wordt het huwelijksformulier regel voor regel overdacht. Ds. Weststrate heeft het huwelijksformulier tijdens gemeenteavonden behandeld. Aan elk hoofdstuk zijn gespreksvragen toegevoegd. De auteur is predikant binnen de Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

Bijbelse professoren, ds. W. A. Zondag (De Banier).

Studie over Bijbelse leermeesters, die als professoren hun studenten meenamen naar de diepe wateren van de wetenschap. Met aandacht voor onder anderen David, Salomo, de Heere Jezus, Gamaliël en Paulus. De auteur is predikant van de Gereformeerde Gemeenten en voormalig hoogleraar.

De familie Mann, Tilmann Lahme (De Arbeiderspers).

Biografie van het kunstenaarsgezin Mann, dat volledig wordt beheerst door de literaire roem van vader Thomas Mann. De auteur is Duits cultuurwetenschapper.

We haten elkaar meer dan de joden, Els van Diggele (Athenaeum).

Journalistieke studie over de vraag waarom Palestijnen soms banger zijn voor elkaar dan voor de Joden. De auteur is historicus en woonde een tijdlang in Ramallah op de Westelijke Jordaanoever.

Oude kleren, Ileen Montijn (Atlas Contact).

Een geschiedenis van hergebruikte kleding. De auteur is historica en schrijver.

Niemandsland, Simon Tolkien (Overamstel).

Debuutroman van kleinzoon van de Engelse theoloog en schrijver J. R. R. Tolkien. Adam Raine groeit op in en Londense achterbuurt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog komt hij in de Franse loopgraven van de Somme terecht.

Juni

En de aarde bracht voort, dr. Gijsbert van den Brink (Boekencentrum).

Studie waarin dr. Van den Brink de vraag onderzoekt wat aanvaarding van de evolutietheorie betekent voor het christelijke geloof. De auteur is hoogleraar theologie en wetenschap aan de Vrije Universiteit.

Gedeeld belijden, Adriaan van Belzen (Brevier).

Gesprekken met bevindelijk gereformeerde predikanten over de waarde van de gereformeerde belijdenisgeschriften.

Jezus komt met spoed, ds. D. Visser (Brevier).

Theologische studie over de eindtijd, toekomstverwachtingen en de rol van Israël hierbij. De auteur, christelijk gereformeerd predikant, maakt duidelijk dat de uitdrukking ”haastiglijk” of ”met spoed” niet betekent dat Jezus spoedig komt.

Juli

Waarschuwing aan de kerken, J. C. Ryle (Brevier).

Nieuwe vertaling van een indringend boek dat in de jaren 70 van de vorige eeuw in het Nederlands werd vertaald door ds. C. Smits, die in die periode van Christelijke Gereformeerde Keren overging naar de Oud Gereformeerde Gemeenten. De Engelse predikant Ryle (1816-1900) keerde zich in dit boek tegen opvattingen in de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook tegen een verwaterend protestantisme.

September

Evangelicale spiritualiteit, T. Verleg (Brevier).

Uitgebreid onderzoek in twee delen naar evangelicale spiritualiteit. De auteur studeerde maatschappelijk werk en theologie en is geïnteresseerd in de vraag hoe Gods Geest en de menselijke geest zich tot elkaar verhouden.

Bij je volle verstand, Tim Keller (Van Wijnen).

Theologische studie over de vraag of het nog mogelijk is om in deze geseculariseerde tijd zinvol in God te geloven. Tim Keller is predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York en schreef eerder de beststeller ”In alle redelijkheid”.

Oktober

Het mysterie van Christus, Robert Farrar Capon (Van Wijnen).

Verhandeling over de vraag wat de inhoud van het Evangelie is. De auteur, Amerikaans theoloog (1925-2013), laat zien dat de kerk geen verzameling is van zondeloze mensen en dat genade er is voor onwaardig mensen. Oorspronkelijk verschenen in 1993.

Partizanenkind, Maja Haderlap (Manuzio).

Autobiografische roman waarin de auteur beschrijft hoe het was om op te groeien in Oostenrijk als lid van een Sloveense minderheid. Haar (groot)-ouders waren partizanen die tegen de nazi’s streden, in concentratiekampen zaten en oorlogstrauma’s opliepen. Maar veel Oostenrijkers hadden ook na de Tweede Wereldoorlog nog nazisympathieën.

Studie over Gods voorzienigheid, ds. P. den Butter (Den Hertog).

De auteur is emeritus predikant van de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Najaar

Biografie van Philip Henry, Matthew Henry (Gebr. Koster).

Authentieke levensbeschrijving van de puritein Philip Henry (1631-1696) van de hand van zijn zoon Matthew, de Bijbelverklaarder. Hij baseert zich onder meer op het dagboek en op brieven van zijn vader.