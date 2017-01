Meidenboek ”Jasmijn” geschreven door zestienjarige

Anne Lynn van Beek, pas 16 jaar oud, heeft drie jeugdboeken op haar naam staan. De Veenendaalse schreef al op haar achtste verhalen in een schriftje. Toen ze dertien was, werd in eigen beheer haar jeugdboek ”Zoete tonen” uitgegeven. In 2015 volgde ”Vermist”, en afgelopen najaar ”Jasmijn” bij uitgeverij Om Sions Wil.

De prestaties van de jonge schrijfster getuigen van talent en doorzettingsvermogen. Betere begeleiding en een schrijfcursus zou ze wel kunnen gebruiken, want verhaaltechnisch valt er nog het nodige bij te schaven. Dat neemt niet weg dat veel meiden vast zullen genieten van ”Jasmijn”.

Nadat de ouders van Jasmijn zijn omgekomen bij een ongeluk, wordt de middelbare scholiere ondergebracht in een pleeggezin: bij Daphne en haar ouders. Jasmijn vindt er snel haar plek. Ze heeft alleen geen contact meer met haar oude vrienden. Daphne gaat uitzoeken waarom.

Er komen veel heftige thema’s voorbij: het overlijden van twee ouders, opgenomen worden in een pleeggezin en daarbovenop krijgt een vriendin van Daphne ook nog eens een ernstig ongeval. De auteur had zich beter kunnen beperken tot één thema en dat goed kunnen uitwerken. Ook aan de dialogen zou het nodige verbeterd kunnen worden.

Het boek lijkt niet gecorrigeerd te zijn. Daardoor zijn spel- en andere fouten blijven staan.

Leuk is dat de schrijfster zelf in dezelfde leeftijdsgroep zit als de hoofdpersonen. Dat merk je, bijvoorbeeld aan de typische pubermeidenlol.

----

Boekgegevens

”Jasmijn”, Anne-Lynn van Beek; uitg. Om Sions Wil, Alblasserdam, 2016; ISBN 978 94 6335 003 7; 173 blz.; € 12,95.