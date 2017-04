Meditaties van dr. M. Klaassen over Jozef

„Een verhaal van een verloren jeugd, gebroken dromen, verraad en verdriet, maar ook een geschiedenis van hoop, heling en herstel van relaties.”

Zo typeert dr. M. Klaassen het leven van Jozef. De predikant van de hervormde gemeente Arnemuiden publiceerde onlangs ”Vruchtbaar door verdrukking. Het leven van Jozef” (uitg. De Banier, € 14,95).

Het boek is voortgekomen uit een prekenserie die hij in de Zeeuwse gemeente hield. In eigentijdse taal probeert de auteur de Bijbelse geschiedenis bij de lezer te brengen. Hij haalt daarbij beelden en voorbeelden uit de actualiteit aan. Het boek kan, volgens de omschrijving op de omslag, gebruikt worden voor een gezamenlijke Bijbelstudie, maar ook tijdens een persoonlijk moment van meditatie.