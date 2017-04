Luther over de zaligsprekingen in Mattheüs 5

De kerkhervormer Maarten Luther bepreekte drie hoofdstukken van het Bijbelboek Mattheüs.

Eén hoofdstuk, Mattheüs 5, wordt behandeld in het boekje ”Beloften van troost. De zaligsprekingen” (De Banier, Apeldoorn, in samenwerking met de Hersteld Hervormde Jongerenorganisatie (HHJO), € 8,95). Luthers gedachten zijn daarin overgezet in „de taal van nu.”

Uit de verantwoording: „Door het lezen van Luthers ”Beloften van troost” word je bemoedigd. Het is echt ”Oud Goud”. Wat is het rijk en bemoedigend te merken dat ook Luther zelf alleen van Gods genade moest en kon leven. Met andere woorden: „geloofshelden” bestaan niet. Ook Luther was een bedelaar aan Gods genadetroon.” Aan het einde van elk hoofdstuk zijn gespreksvragen opgenomen.