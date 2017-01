Jan Jaap Karsten nieuwe uitgever bij Groen in Heerenveen

Uitgeverij Groen in Heerenveen heeft een nieuwe uitgever. Jan Jaap Karsten volgt Gerrit van den Berg op, die ruim anderhalf jaar als interim-uitgever bij het fonds Groen, onderdeel van Royal Jongbloed in Heerenveen, betrokken was.

Dat heeft de uitgeverij vrijdag bekendgemaakt.

Jan Jaap Karsten werkt 5 jaar bij Royal Jongbloed en was voorheen uitsluitend verantwoordelijk voor uitgeverij Groen Educatief. Hij heeft nu ook uitgeverij Groen onder zijn hoede gekregen.

Karsten heeft zijn wortels in Rijssen, maar woont al weer ruim 15 jaar in Kampen, waar hij lid is van de gereformeerde gemeente. Jan Jaap is getrouwd en heeft 4 kinderen in de leeftijd van 3 tot 10 jaar.

Directeur Anne Westerduin: „Wij zijn blij met de grote inzet van Gerrit van den Berg in zijn periode als uitgever Groen. Diverse initiatieven die hij heeft genomen, zullen wij zo veel mogelijk voortzetten. Zijn opvolger Jan Jaap Karsten kent de processen van binnenuit en is bekend met de doelgroep die Groen bedient. Hij is enthousiast om deze taak op te pakken. Ik heb er vertrouwen in dat hij in staat zal zijn om Groen verder te verstevigen en verdiepen in deze dynamische markt.”

Jongbloed is een bedrijf met ruim honderdtwintig medewerkers. Het grafisch bedrijf geniet wereldwijde bekendheid met haar dundrukproducties en de dwarsligger®. De uitgeverij is een vooraanstaande speler op de Nederlandstalige markt voor Bijbels, christelijke tijdschriften en boeken en educatief materiaal.

J.J. Groen & Zn. is vanuit Leiden in 1996 overgenomen door Jongbloed BV en sindsdien het label waaronder boeken uitgegeven worden voor onder meer de gereformeerde gezindte.