Jakob van Bruggen bespreekt de namen van Jezus

Wie alles wil weten over de betekenis van de verschillende namen die Jezus in de Bijbel draagt, heeft niet genoeg aan het boek ”Het geheim van Jezus’ namen”. Het werpt wél een verrassend licht over zaken zoals de toekomst van de mensheid en de wereldgeschiedenis.

In de evangeliën „wordt onze Heiland kortweg aangeduid met de naam waarmee de mensen Hem toen noemden: Jezus. Na de Hemelvaart wordt dit anders! De christenen gebruiken dan maar zelden meer die enkele naam Jezus. Meestal wordt die naam nu beleden met eerbiedige toevoegingen als Heer, Christus, Gods Zoon. De tijd van Jezus’ verhoging is aangebroken en dat betekent ook iets voor het gebruik van zijn naam!” Dit citaat uit het boek ”Het geheim van Jezus’ namen” van prof. dr. Jakob van Bruggen zet aan het denken.

In dit boek gaat de vrijgemaakt-gereformeerde emeritus hoogleraar in op de betekenis van Jezus’ namen. Hij wil „christenen bemoedigen om vol vertrouwen verder te gaan in het voetspoor van hun Heer.” Daartoe bespreekt hij drie paren namen van Jezus: „Jezus, de Zoon van de mens. Christus, de Zoon van God. Heer der Heren, de Zoon van David.” Deze namen behandelt de auteur onder de kopjes roepnaam, schuilnaam, eigennaam, doopnaam, erenaam en familienaam.

Mooie en leerzame dingen worden er in dit boek gezegd. Zo trof het mij dat Paulus in zijn brieven 217 keer de naam Jezus gebruikt, waarvan slechts 14 keer zonder toevoegingen. Terecht wijst prof. Van Bruggen erop dat dit navolging verdient, zeker „in een tijd die nog wel veel over Jezus heeft te zeggen, maar Hem zelden belijdt als de Christus, de Heer, de Zoon van de levende God.” Ook is het een verademing te lezen, dat deze professor onverkort vasthoudt aan de historiciteit van Genesis 1-3: „waarom zouden wij een laatste verlossende Adam nodig hebben, wanneer er nooit een eerste, in zonde gevallen Adam zou zijn geweest?”

Toch houd ik ook iets ongemakkelijks over na het lezen van dit boek. Dat zal zeker ermee te maken hebben dat bij het citeren van Bijbelteksten de Nieuwe Bijbelvertaling wordt gebruikt. Dat werkt vervreemding in de hand. Bovendien kwam al lezende het gevoel op dat de vlag de lading niet dekt. Juist omdat het ging over „het geheim van Jezus’ namen” had ik een heel ander soort boek verwacht. Een boek waarin een heel aantal verschillende namen van Jezus wordt besproken. Dat is nu echter niet het geval. Het heeft me verbaasd.

Dat geldt ook voor de tweedeling in dit boek. In het eerste deel –”veelbelovende namen”– ging het over „de overwinnende namen van Jezus.” In het tweede deel van dit boek –”blijvende namen”– wil de auteur de toekomst van die namen bespreken. Hij zegt daarin ook zeker treffende zaken over bijvoorbeeld de persoon en de positie van de antichrist en de plaats van de tempel en van Israël. Het kost mij echter moeite om helder te krijgen wat dit allemaal te maken heeft met „het geheim van Jezus’ namen.”

Al met al biedt dit boek genoeg stof tot overdenking. Hier en daar valt er ook verrassend licht over bepaalde zaken, zeker als het gaat over de toekomst van de mensheid en de wereldgeschiedenis. Maar wie dit boek aanschaft om meer te weten te komen over de betekenis van alle verschillende namen die Jezus draagt, zal teleurgesteld raken. Niet alleen doordat er maar enkele namen worden besproken, maar ook doordat de schrijver onvoldoende weet duidelijk te maken wat bepaalde passages nu precies te maken hebben met Jezus’ namen. Wie dat in ogenschouw neemt, kan dit boek zeker lezen en zal er genoeg van leren.

Boekgegevens

”Het geheim van Jezus’ namen, Jakob van Bruggen”; uitg. Kok, Utrecht, 2016; ISBN: 978 90 435 2724 8; 144 blz.; € 14,99.