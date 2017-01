Historische roman vol intriges, duistere geheimen en dubbelrollen

Terwijl de wereld van 2017 op drift is, lijkt er een onverzadigbare behoefte te zijn aan romans die je voor even deze werkelijkheid laten vergeten. Tenminste, die gedachte bekruipt me als ik de nieuwe roman van de Amerikaanse schrijfster Sarah Ladd lees, ”De winkel in Blinkett Street”.

Het is een roman die mijlenver afstaat van de wereld anno nu en de lezer meevoert naar Londen in 1812, waar de jeugdige Camille de curiosawinkel van haar vader draaiende probeert te houden. Na een overval vlucht Camille en ontmoet ze Jonathan. Hij is op zoek naar een kostbare edelsteen die Camille zou moeten hebben.

Wanneer Camille eindelijk na zoveel jaar haar moeder weer ontmoet, blijkt deze niets met haar te maken te willen hebben. Camilles wereld stort in.

Intriges, duistere geheimen en dubbelrollen zijn de hoofdingrediënten van deze roman. Een moeder die al jaren verdwenen is en opeens een heel belangrijke rol blijkt te spelen in de handel van de vader, en een dochter die daar het slachtoffer van is, maken de puzzel compleet.

Hoewel de schrijfstijl goed is en de historische setting boeiend weergegeven is, wordt het boek op een wat goedkope manier afgesloten. Camille begint een nieuw leven met de woorden „Wij weten dat voor hen die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede.” Alle dingen werken mee ten goede, ook voor haar. Dus eind goed, al goed. Maar of Camille wel in God gelooft en wat ze dan gelooft, daarover blijft de lezer in het ongewisse.

Boekgegevens

”De winkel in Blinkett Street”, Sarah Ladd; uitg. Voorhoeve, Utrecht, 2016; ISBN 978 90 297 2524 8; 350 blz.; € 20,99.