Heidi uit de bergen, voor kinderen van nu

Heidi, het meisje uit de Zwitserse bergen, is een wereldwijde beroemdheid. Kinderen beleven de avonturen van Heidi mee in een tv-serie, talloze toeristen in Zwitserland gaan in Heidi’s voetspoor, en Heidi zelf is een icoon van het idyllische leven in de alpenweiden geworden. Daarom zou je haast vergeten dat ze ooit begon als hoofdpersoon in een boek: ”Heidis Lehr- und Wanderjahre” (1880) van Johanna Spyri.

Hoewel Heidi nooit is vergeten, was het boek in Nederland de laatste jaren niet goed verkrijgbaar. Met de nieuwe uitgave die Ploegsma eind vorig jaar op de markt bracht, liggen de belevenissen van het meisje weer binnen handbereik van Nederlandse kinderen. Vertaler Anneke Scholtens heeft de oorspronkelijke verhaallijn van Heidi aangehouden, maar schrapte aanzienlijk. Daardoor is een vlot leesbaar boek ontstaan. Het christelijke element dat nadrukkelijk aanwezig was is behouden, maar wel afgeslankt.

”Heidi” vertelt van het weesmeisje Heidi dat bij haar opa wordt ondergebracht. Opa woont hoog in de bergen en staat bekend als een norse man die nooit naar de kerk gaat. Heidi sluit –wonderlijk snel– vriendschap met hem en ontpopt zich als een zonnestraaltje voor hem, voor geitenhoeder Peter (eerder was dat Geiten-Peter) en voor diens oma. Totdat Heidi van haar tante naar Frankfurt moet, als gezelschap voor een ziek meisje. Met deze Klara raakt ze bevriend, maar haar heimwee naar de bergen wordt steeds groter. Het verhaal heeft een happy end. Heidi keert terug en opa ook: naar de kerk.

Boekgegevens

”Heidi”, Johanna Spyri; uitg. Ploegsma, Amsterdam, 2016, ISBN 978 90 216 7627 2, € 15,99.