Els Florijn schrijft actieboek Week van het Christelijke Boek

Het boekenweekgeschenk van de 40e Week van het Christelijke Boek wordt geschreven door Els Florijn.

De novelle krijgt de titel ”Zeeglas”, en is gebaseerd op een waargebeurde ontdekking van een aantal jaar geleden. Julie, de hoofdpersoon, erft na de dood van haar grootmoeder een appartement in Parijs. Haar oma is er in de Tweede Wereldoorlog uit vertrokken en is sindsdien niet meer terug geweest, terwijl ze wel huur is blijven betalen. Julie gaat naar Parijs om antwoord te zoeken op de vraag waarom haar oma zo plotseling uit het appartement vertrok.

Els Florijn begon haar loopbaan als schrijfster in 2002, toen ze de verhalenwedstrijd van Uitgeverij Kok en het Reformatorisch Dagblad won. Ze schreef verschillende romans en kinderboeken, waaronder ”Laatste nacht” (2003) en “Het meisje dat verdween” (2010). Afgelopen maand verscheen haar nieuwste roman ”Rode papaver”.

De Week van het Christelijke Boek is een alternatief voor de reguliere Boekenweek, uitgaand van de Brancheorganisatie voor het Christelijke Boeken- en Muziekvak.