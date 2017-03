Circusleven biedt stof voor historische roman

Het gaat in het leven niet om je einddoel, maar om de reis ernaartoe. Dit advies is een rode draad in de nieuwe historische roman van Kristy Cambron die zich afspeelt in de jaren twintig van de vorige eeuw en is gebaseerd op het leven van Mable en John Ringling.

Mable is van afkomst een boerendochter. Ze trouwt met de beroemde circusdirecteur John Ringling, waardoor haar hele leven verandert. Alles draait om het wervelende, spectaculaire circusleven.

In het circus ontmoet Mable de jonge Rose, die allerlei acts uitvoert op een prachtig paard. Het blijkt dat Rose en Mable veel overeenkomsten hebben. Beiden moeten een keus maken tussen vastgeroeste familietradities en hun eigen levensdroom. Beide vrouwen ontdekken wie ze echt zijn en hoe ze willen leven. Maar wanneer Rose blind wordt en Mable sterft, moeten er nieuwe keuzes gemaakt worden.

Met ”De sprong van Rose” wordt de lezer de roerige wereld van het circusleven ingetrokken. De levendige beschrijvingen van de exotische dieren, de intriges en de impact van het leven op de personages zijn creatief en beeldend. Cambron wil een stuk geschiedenis doorgeven en heeft hiervoor nauwkeurig onderzoek verricht. Vorig jaar was het 150 jaar geleden dat John Ringling werd geboren. Zijn weelderige huis Cà d’Zan, belangrijk in het boek, is nu een grote bezienswaardigheid. Naast de originele setting en de nauwkeurig beschreven historische achtergrond geeft Cambron wijze levenslessen mee, wat de roman een diepere lading geeft.

Boekgegevens

”De sprong van Rose”, Kristy Cambron; uitg. Voorhoeve, Utrecht, 2016; ISBN 978 90 297 2579 8; 366 blz.; € 19,99.