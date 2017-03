Boekhandel roept op om in Boekenweek fruit te doneren

Riemer en Walinga Boekverkoopers roept alle mensen met de naam Adam of Eva op om tijdens de Boekenweek naar hun winkel in Ermelo te komen, om daar fruit te doneren voor de Voedselbank.

Deze ludieke actie is opgestart als reactie op het thema van de aanstaande Boekenweek: ”Verboden vruchten”. Dit omdat „deze Boekenweek valt in een tijd waarin het belangrijk is dat wij als mensen goede keuzes maken” en het hierin de taak is van „alle Adams en Eva’s om letterlijk het goede voorbeeld te geven”.

De initiatoren hebben zelfs een heuse hashtag in gebruik genomen: #geefgevendoor. De gevende Adams en Eva’s maken tijdens de Boekenweek als kers op de taart kans op een weekendje weg. Ook wie niet luistert naar de naam Adam of Eva, mag fruit in komen leveren, zo vermeldt de website.

De Boekenweek loopt dit jaar van 25 maart tot en met 2 april.