Boek over Michiel de Ruyter gepresenteerd op Graaf Jan van Nassauschool in Vlissingen

Op de Graaf Jan van Nassauschool in Vlissingen is maandag 13 maart een kinderboek gepresenteerd over een van de bekendste zeehelden van Nederland: Michiel Adriaanszoon de Ruyter.

Het boek met de gelijknamige titel is een deel in ”De Historische Serie” van boekhandel De Ramshoorn uit Goes. Oorspronkelijk werd het geschreven door P. de Zeeuw JGzn., de schrijvende schoolmeester uit Nijkerk (1890-1968). M. J. Ruissen van De Ramshoorn heeft de tekst herschreven en voorzien van extra informatie voor de lezers van nu.

Omdat Michiel de Ruyter een echte Vlissinger was had de presentatie plaats op een Vlissingse school. De groepen 4b tot en met 8 van de Graaf Jan van Nassauschool mochten erbij.

Daarnaast werd ook Marianne Kloosterboer van het Maritiem MuZEEum uitgenodigd. Aan de hand van een digitale presentatie over het museum vertelde zij meer over de diverse kunstwerken van Michiel de Ruyter die in het Vlissings museum te bewonderen zijn. Ter ondersteuning van haar verhaal had zij de ‘echte’ Michiel de Ruyter ook uitgenodigd. Plots stond hij daar: de zeeheld in vol ornaat. Hij nam plaats op de grote voorleesstoel en de kinderen mochten vragen aan hem stellen.

Toen het gesprek met de zeeheld klaar was mochten er vier kinderen een stuk uit het boek voorlezen.

Daarna was het tijd voor de overhandiging van het allereerste exemplaar. De eer van het in ontvangst nemen was aan mevrouw Elliott, wethouder van onderwijs in de gemeente Vlissingen. Een van de leerlingen van groep 8 overhandigde het boek.

De andere leerlingen die hadden voorgelezen overhandigen vervolgens een aantal exemplaren aan de vertegenwoordigster van de Admiraal de Ruyter-ziekenhuizen. Deze boeken komen in de wachtkamers te liggen.