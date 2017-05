Arna van Deelen schrijft kinderboek over Franciscus van Assisi

Frans gaat rond het jaar 1200 als schildknaap mee met de graaf van Assisi. Tijdens deze tocht hoort hij de stem van God: „Ga terug naar huis en het zal je duidelijk worden welk doel Ik met je leven heb.” Frans is in verwarring: wat moet hij nu? Na een pelgrimstocht naar Rome, sluit notaris Bernardus zich bij hem aan. Op het gebed wordt hun hun levensdoel duidelijk: we moeten alles verkopen wat we hebben en de opbrengst aan de armen geven.

Voor haar eerste jeugdboek, ”Het pad door de zee”, koos Van Deelen de kinderkruistochten als thema. Ook in dit tweede deel kiest ze voor een historisch verhaal. Omdat we, zoals ze zelf zegt, „veel kunnen leren uit de geschiedenis.” Dit geldt zeker ook van het bijzondere leven van Franciscus van Assisi: zijn grote geloof in God, zijn liefde voor de schepping en zijn eenvoudige levenswandel zijn voorbeeldig.

Van Deelen vertelt over veel momenten uit het leven van de monnik: de preek die hij houdt voor vogels, het temmen van een wolf, zijn ontmoeting met de sultan, de kruistocht, zijn liederen. Enerzijds is dit boek voor tieners daarom een goede kennismaking met het leven van Franciscus van Assisi. Anderzijds gaat het verhaal door de veelheid aan feiten te snel en word je als lezer regelmatig te weinig meegenomen in de gedachten en gevoelens.

Franciscus werd bekend door zijn liefde en zorg voor de schepping. Daarin, maar ook in andere dingen, wilde de monnik op Jezus lijken. Dit leven in ootmoed en liefde is de rode draad in het verhaal.

Boekgegevens

”Vrij als een vogel”, Arna van Deelen; uitg. De Banier, Apeldoorn, 2016; ISBN 978 94 029 0125 2; 126 blz.; € 9,95.