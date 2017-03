Amerikaanse roman over crisistijd

Overspel, bedrog, diefstal en ongeluk: de nieuwe roman van Kim Vogel Sawyer bevat meer dan genoeg elementen voor een dramatisch verhaal.

Het zal je maar gebeuren dat je denkt gelukkig getrouwd te zijn, en dan blijkt dat je man er nog een andere echtgenote op nahoudt. En dat hij met haar ook drie kinderen heeft. En wanneer je man dan met die andere vrouw verongelukt, dat je voor hun drie kinderen gaat zorgen.

Zo ziet het leven van Neva eruit. Ze moet de kost verdienen en de huur betalen, iets wat in de jaren dertig van de vorige eeuw –de tijd waarin de roman zich afspeelt– nog niet zo eenvoudig was. Wanneer haar oudste zoon wegloopt en vermist wordt, keert het tij.

Deze roman van Sawyer geeft een beeld van de crisisjaren in Amerika rond 1936. Het leven was hard, luxe was er weinig, en de gemeenschap speelde een belangrijke rol. Deze entourage zet de auteur goed neer. Ze heeft van Neva een aantrekkelijke hoofdpersoon gemaakt die de nodige uitdagingen het hoofd moet bieden.

Sawyer heeft al een lange reeks boeken op haar naam staan, waarvan er ook een aantal over de amish gaat. Daarmee vergeleken is ”Neva’s kinderen” niet haar sterkste roman. Het boek is tamelijk voorspelbaar, zowel wat de opbouw als wat de plot betreft. Het taalgebruik doet soms ouderwets aan.

Het boek leest makkelijk weg, maar biedt de lezer niet veel meer dan ontspanning. Te veel drama kan een verhaallijn onrealistisch maken. Gelukkig loopt het leven van Neva in alle opzichten goed af.

Boekgegevens

”Neva’s kinderen”, Kim Vogel Sawyer; uitg. Voorhoeve, Utrecht, 2016; ISBN 978 90 297 2588 0; 383 blz.; € 19,99.