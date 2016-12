Bescherm wat van waarde is met Detec

Veilig wonen, werken en leven voor iedereen bereikbaar maken. Dat is de missie van Detec Zeeland. Het gecertificeerde bedrijf is met tien vestigingen een van de grootste elektrotechnische beveiligers in Nederland en dé expert op het gebied van alarmsystemen, brandmeldinstallaties en toegangscontroles. Voor zowel bedrijven als particulieren.



Eigenaar Wim Huibregtse merkt dat in deze tijd van vernielingen en geweld, veiligheid een hot item is. „We hebben het druk. Bedrijven wil hun eigendommen en medewerkers goed beschermen tegen brand en inbraak en datzelfde geldt voor de consument met zíjn spullen en geliefden.”

Detec Zeeland weet dankzij jarenlange ervaring in de beveiligingsbranche in elke situatie de perfecte oplossing te vinden. Kwaliteit, betrouwbaarheid en klantgerichtheid staan daarbij voorop, vertelt Wim. „Pas nog belde er iemand die in een vrij groot huis, buitenaf, woonde. Haar man was vaak op reis en zij voelde zich niet altijd veilig. Het belangrijkste in zo’n geval is goed luisteren en goed analyseren waar de klant behoefte aan heeft. Je kunt niet overal simpelweg hetzelfde systeem installeren. Persoonlijk contact is essentieel. Ik heb liever tien tevreden klanten dan twee grote opdrachten.”

De vrouw met de villa in het buitengebied wilde vooral op tijd kunnen zien welke personen op haar terrein kwamen. Wim: „We hebben dus een detectiesysteem met camera’s aangebracht. Als er nu iemand op haar erf komt, krijgt de klant een melding op haar mobieltje, waarna ze kan zien om wie het gaat. Precies wat ze wilde, vertelde ze pas.”

Als voorbeeld van een klus op de zakelijke markt noemt Wim de installatie van een brandsysteem in zo’n 50 tot 60 Zeeuwse hotels. „Die kregen van de brandweer een brief dat de veiligheid vóór 1 januari 2017 helemaal op orde moest zijn. Wij pakken zo’n klus graag op en verzorgen alles van A tot Z: het contact met gemeente en brandweer, het monteren van de systemen, de evaluatie, de certificering. Uiteraard in nauw contact met de opdrachtgever.”

Mobiele bewaking

Een enorme groeimarkt vormt tijdelijke bewaking, zegt Wim. „We bezitten zeven mobiele masten, waarmee we objecten voor kortere tijd kunnen beveiligen. Denk aan een schooltje dat gesloopt gaat worden en dat tot dat moment een prooi voor vandalisten is. Of aan een bedrijfspand waar brand is geweest en dat nu geplunderd zou kunnen worden.”

Detec plaatst bij dat soort objecten zo’n mobiele mast. Daaraan hangt een soort stalen kast met daarin camera’s die opnemen wie er in de buurt komt. De beelden worden real time in de gaten gehouden door een bewakingsmedewerker in een centrale.

De installatie van het systeem is eenvoudig, geeft Wim aan. „Ik heb alleen stroom nodig.” Het effect is echter fors: „Niemand komt in de buurt van een object dat wij beveiligen, zonder dat wij het zien.”

Wie eerst eens een vrijblijvend advies wil over de beveiliging van zijn huis of bedrijfspand kan bellen voor een afspraak: 088-0029420 of mail : info@detec.nl of info@deteczeeland.nl.

Meer informatie: www.detec.nl, www.deteczeeland.nl, www.mobiele-bewaking.nl.