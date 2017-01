De generale synode 2017 van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt komt op zaterdag 28 januari voor het eerst bijeen in Meppel. Op vrijdag 27 januari werd de bidstond voor de synode gehouden. Het belangrijkste agendapunt voor de vergadering is de verkiezing van het moderamen. De eerste vervolgzittingen hebben plaats op 9, 10 en 11 maart in conferentiecentrum Mennorode in Elspeet.